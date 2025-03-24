Насколько сильна экономика США

Америке не стоит бояться Китая. Ему потребуется еще очень много времени, чтобы догнать США по ключевым характеристикам экономической эффективностиAP PHOTO/PATRICK AFTOORA-ORSAGOS Фабрика по производству спортивных товаров Wilson в США чудом устояла под напором американской конкуренциичитайте на monocle.