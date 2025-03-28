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Закон, порядок, государство

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Танкисты Южной группировки войск на полигоне проводят обкатку и пристрелку новых модернизированных танков Т-80БВМ

Танкисты Южной группировки войск на полигоне проводят обкатку и пристрелку новых модернизированных танков Т-80БВМ

Обкатка организована на местности, похожей по рельефу и структуре на районы, где придётся действовать экипажам.

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