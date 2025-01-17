Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Александр Симаков
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Белый дом пожаловался на последствия ограничения Россией экспорта урана.

Белый дом пожаловался на последствия ограничения Россией экспорта урана.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США© AP Photo / Patrick Semansky Решение России ограничить поставки обогащенного урана создало угрозу перебоев в выработке энергии на АЭС в Соединенных Штатах и у их союзников, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

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