Белый дом пожаловался на последствия ограничения Россией экспорта урана.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США© AP Photo / Patrick Semansky Решение России ограничить поставки обогащенного урана создало угрозу перебоев в выработке энергии на АЭС в Соединенных Штатах и у их союзников, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.
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