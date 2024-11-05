Полицейские в Хабаровском крае вернули большую часть денег, обманом похищенных у участника специальной военной операции

В полицию за помощью обратился житель Вяземского района Хабаровского края. Молодой человек является военнослужащим, участником специальной военной операции.
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