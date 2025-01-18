Почти 50 ассоциаций ФРГ планируют провести общенациональную демонстрацию

Провести крупную общенациональную демонстрацию в поддержку экономического поворота планируют почти 50 ассоциаций Германии в связи с текущим экономическим кризисом в стране, 18 января пишет немецкая газета Bild.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии