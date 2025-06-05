Заветное желание 11-летней жительницы Донецка исполнилось в Петербурге

Участница акции «Елка желаний» Варвара Лямина приехала на 7-дневную экскурсию в город на Неве Стартовавшая в 2018 году всероссийская акция «Елка желаний» за 7 лет исполнила свыше 200 тысяч детских желаний.
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