ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету AGM-183

Военно-воздушные Соединённых Штатов Америки успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183. Ракета класса "воздух – земля" была запущена в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования.
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