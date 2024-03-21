Потомки Георгиевского кавалера из станицы Елизаветинской

Во время Первой мировой войны 30720 кубанских казаков были награждены Георгиевскими крестами и медалями, точнее — знаками отличия военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия (эту награду в народе часто называли солдатским Егорием).
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