ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

328 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Иванова
    Декоммунизация продолжается-а не фига пользовать то-что строил Союз)))))))))))))))Срочно! Ракетным...
  • Иван Агеев
    А кто вас туда посылал? Вы же за лучшей жизнью туда перебрались! Веры вам процентов на 10...Сбежал из Киева в...
  • Леонид Ла Рошель
    Освобождение от тяжелого советского наследия пошло активнее, вернём бандерлохов в Великую усраину времён Гоголя - луч...Срочно! Ракетным...

Потомки Георгиевского кавалера из станицы Елизаветинской

Потомки Георгиевского кавалера из станицы Елизаветинской

Во время Первой мировой войны 30720 кубанских казаков были награждены Георгиевскими крестами и медалями, точнее — знаками отличия военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия (эту награду в народе часто называли солдатским Егорием).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору