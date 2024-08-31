Удар по многоэтажке в Харькове мог быть неслучайным: В Пентагоне в то же время встречают посланника Зеленского

Потому что политика как у терпил. Вот и оправдываемся постоянно. А было бы перед кем это делать. Быдло англосаксонское нужно по морде бить сходу а не заискивать перед ним.

Балу -

А при чём тут Россия, если у этих придурков кондиционеры некондиционные везде стоят?... Вот они и взрываются... Кстати!... А как эт они до сих пор не обвинили Россию в уничтожении F-16?... Они ж признали, что сами случайно (!) сбили из мерликанского ЗРК (!) свой самолёт мерликанского производства... Так вот если эти дебилы криворуки даже в летящий мерликанский литак попасть смогли из мерликанского же ЗРК, то в стоячую многоэтажку им вообще не проблема попасть...)))