Фото: Царьград ВСУ могли намеренно нанести удар по харьковской многоэтажке. Зеленский ожидает от США разрешения, которое позволит ему бить по России.
Удар по многоэтажке в Харькове мог быть неслучайным: В Пентагоне в то же время встречают посланника Зеленского
Комментарии
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Владимир Байденюк
Потому что политика как у терпил. Вот и оправдываемся постоянно. А было бы перед кем это делать. Быдло англосаксонское нужно по морде бить сходу а не заискивать перед ним.
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6 час.
Балу -
А при чём тут Россия, если у этих придурков кондиционеры некондиционные везде стоят?... Вот они и взрываются... Кстати!... А как эт они до сих пор не обвинили Россию в уничтожении F-16?... Они ж признали, что сами случайно (!) сбили из мерликанского ЗРК (!) свой самолёт мерликанского производства... Так вот если эти дебилы криворуки даже в летящий мерликанский литак попасть смогли из мерликанского же ЗРК, то в стоячую многоэтажку им вообще не проблема попасть...)))
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5 час.
Tania Еременко
Да хохлы сами разбомбошили, а валят, как всегда. на нас. Надо все фото отправить в Пентагон и распространить по всему миру то,. что НАТО и нацики-укры сделали с городами Донбасса..
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4 час.
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