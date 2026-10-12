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От 42 до 67 лет вместе: как семь звёздных пар переживали разлуки, славу и семейные испытания

От 42 до 67 лет вместе: как семь звёздных пар переживали разлуки, славу и семейные испытания

Вера Алентова не собиралась встречаться с Владимиром Меньшовым, когда поезд вёз её с дочерью через Орёл.

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