Индексы Мосбиржи и РТС на фондовом рынке завершили месяц падением на 10% и 15%

Для индекса Мосбиржи это третье по величине снижение в августе за всю историю российского рынка. Что ожидать на рынках в сентябре и есть ли поводы для оптимизма в свете возможного повышения ключевой ставки ЦБ до 20%? Что произошло на российском фондовом рынком в августе и чего ждать от сентября? Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев: Александр Тимофеев директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» «Российский фондовый рынок в августе чувствовал себя неважно, ничего в этом удивительного нет, если учесть не просто высокую ставку со стороны ЦБ, а ожидания, что эта высокая ставка может еще и прирасти минимум на процент на сентябрьском заседании.