Прооперированный американец Парвизи поблагодарил "Склиф" за чуткое отношение

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Гражданин США Парвизи, которому врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского прооперировали позвоночник после отказа в клиниках других стран, поблагодарил персонал за внимательное отношение и отметил, что особенно ему запомнились вкусные блинчики на завтрак.