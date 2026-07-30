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ТАСС

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Прооперированный американец Парвизи поблагодарил "Склиф" за чуткое отношение

Прооперированный американец Парвизи поблагодарил "Склиф" за чуткое отношение

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Гражданин США Парвизи, которому врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского прооперировали позвоночник после отказа в клиниках других стран, поблагодарил персонал за внимательное отношение и отметил, что особенно ему запомнились вкусные блинчики на завтрак.

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