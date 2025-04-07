Геймер подал в суд на производителя игр после того, как получил 4800 виртуальных пощечин

Геймер из Китая подал в суд на игровую компанию, утверждая, что страдает депрессией после того, как его фактически ударили более 4800 раз игровыми предметами во время прохождения многопользовательской игры Three Kingdoms Kill Online.
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