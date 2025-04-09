С утра пораньше: актёр Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО

За пьяное ДТП в центре столицы он получил 7,5 года колонии, но отсидел ненамного больше половины.Сегодня, 9 апреля, актёр Михаил Ефремов, который несколько лет назад в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельной аварии, вышел на свободу по УДО.