❗️До конца 2024 года планируется завершить комплексное обустройство туристского центра «Феодосийский уезд» «Размер субсидии составит 143,5 млн рублей.
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❗️До конца 2024 года планируется завершить комплексное обустройство туристского центра «Феодосийский уезд» «Размер субсидии составит 143,5 млн рублей.