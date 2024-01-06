В Краснодаре умерла шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в частном доме в Краснодаре тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой, сообщила председатель краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диана Горбань.
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