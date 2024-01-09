Представитель генералитета Соединённого Королевства Шоу Белл указал на тот факт, что единичными атакующими манёврами Вооружённые силы Российской Федерации подвергают ликвидации оборонные заводы нацистов киевского режима, на построение которых уходят годы.
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