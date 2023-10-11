Талибы отпустили на свободу блогера, который за время плена успел с ними подружиться

Есть такое призвание - искушать судьбу ради лайков в интернет. Lord Miles как раз такой человек. Он называет себя видеоблогером и "опасным туристом" не потому что опасен сам, а потому что путешествует по самым опасным местам мира.
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