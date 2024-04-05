В начале года рост заявок IT-кадров на ВНЖ в Европе вырос на 233%

В начале 2024 года IT-специалисты резко увеличили спрос на программы получения вида на жительство (ВНЖ) в Европе: за первый квартал число запросов выросло на 233% год к году, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные консалтингового агентства Garant In.