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«Всё превращается в вал событий, которые уже не гарантируют сохранение поста губернатора Воробьёвым»

«Всё превращается в вал событий, которые уже не гарантируют сохранение поста губернатора Воробьёвым»

Пока внимание властей приковано к Подольску (арестованы замглавы подольской администрации по ЖКХ Роман Рязанцев, гендиректор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игорь Кушников, начальник котельной ЗАО "КСПЗ" Александр Чиков, сам завод подлежит национализации по решению Владимира Путина), флешмоб "отключи отопление в Московской области" продолжается.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Да никогда Воробьев не был НАСТОЯЩИМ губернатором. Выдвиженец &quot;Единой России&quot;, самый крупный землевладелец Подмосковья, он был обычным функционером номенклатуры Путина. Исполнительным, лично преданным Путину. Все, или практически все свое состояние ( недвижимость, земли...) он получил в процессе работы в качестве губернатора. Поскольку входит в список путинских &quot;неприкасаемых&quot; персон, &quot;результаты&quot; его губернаторства Прокуратуру не интересовали, от слова СОВСЕМ. Естественно, не интересовало Прокуратуру и всё, что губернатор &quot;нажил непосильным трудом&quot;. Почему то думаю, что таких &quot;ценных кадров&quot; Путин не отдаст на растерзание Закону. Еще есть &quot;порох в пороховницах&quot;, проверенный &quot;кадр&quot; - Воробьев еще послужит на благо России. В крайнем случае, на других &quot;теплых&quot; должностях. Путин однозначно таких кадров из своей обоймы не выкидывает...
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