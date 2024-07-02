В России разработан дрон-камикадзе для перехвата беспилотников противника Российские специалисты разработали специальный одноразовый дрон-камикадзе для перехвата беспилотников противника.
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В России разработан дрон-камикадзе для перехвата беспилотников противника Российские специалисты разработали специальный одноразовый дрон-камикадзе для перехвата беспилотников противника.
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