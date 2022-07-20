НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 442 подписчика

25 великолепных фотографий львов от знаменитого фотографа хищников Саймона Нидхэма

25 великолепных фотографий львов от знаменитого фотографа хищников Саймона Нидхэма

Саймон Нидхэм (Simon Needham) — фотограф из Лос-Анджелеса, чья страсть к путешествиям переросла в приверженность природоохранным работам после того, как он был вдохновлен впечатляющим опытом близости с животными в их естественной среде обитания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх