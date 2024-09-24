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Лента новостей Крыма

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Конец света из-за Зеленского, провалы ВСУ, украинский нацизм. Главное на Украине на утро 24 сентября

Конец света из-за Зеленского, провалы ВСУ, украинский нацизм. Главное на Украине на утро 24 сентября

Российские политики раскритиковали так называемый план мира Зеленского, в Крыму заверили, что он приведет к концу света.

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