Джулиан Стротер набрал 32 очка и 5 передач в матче Летней лиги с «Торонто»

В составе «Наггетс» защитник Джулиан Стротер набрал 32 очка, 3 подбора и 5 передач. 29-й номер драфта-2023 реализовал 10 из 21 с игры, включая 6 3-очковых, и 6 из 10 с линии.
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