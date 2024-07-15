НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

143 подписчика

Джулиан Стротер набрал 32 очка и 5 передач в матче Летней лиги с «Торонто»

Джулиан Стротер набрал 32 очка и 5 передач в матче Летней лиги с «Торонто»

В составе «Наггетс» защитник Джулиан Стротер набрал 32 очка, 3 подбора и 5 передач. 29-й номер драфта-2023 реализовал 10 из 21 с игры, включая 6 3-очковых, и 6 из 10 с линии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх