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ЛАСК впервые сыграет в основном турнире ЛЧ. Австрицы разгромили «Селтик» 5:1 после 0:3 в первом матче

ЛАСК из Австрии впервые в истории пробился в основной турнир Лиги чемпионов . Команда тренера Дитмара Кюбауэра крупно проиграла « Селтику »  Мартина О′Нила  (0:3) в гостях в первом матче квалификационного раунда плей-офф, а сегодня дома разгромила шотландцев со счетом 5:1.

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