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Такие ракеты SpaceX запускает очень редко: Falcon Heavy готов отправить в космос новейший телескоп Nancy Grace Roman

Такие ракеты SpaceX запускает очень редко: Falcon Heavy готов отправить в космос новейший телескоп Nancy Grace Roman

Новая обсерватория NASA Nancy Grace Roman уже установлена на ракету SpaceX показала Falcon Heavy внутри ангара на площадке 39A Космического центра Кеннеди, где на ракету установили телескоп Nancy Grace Roman.

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