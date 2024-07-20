И не поспоришь!!!!)🧀🍷 КСТАТИ В России резко подорожает пиво, вино, кондитерские изделия, шампуни, моющие средства и духи из «недружественных стран».
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И не поспоришь!!!!)🧀🍷 КСТАТИ В России резко подорожает пиво, вино, кондитерские изделия, шампуни, моющие средства и духи из «недружественных стран».