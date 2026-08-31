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Алькарас уверенно обыграл Сафиуллина на старте US Open

Алькарас уверенно обыграл Сафиуллина на старте US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга испанец победил россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

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