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Царьград

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"Блокада" русского неба: Киев получил "космический удар". Сигнал из бункера – от Зеленского ни звука

"Блокада" русского неба: Киев получил "космический удар". Сигнал из бункера – от Зеленского ни звука

Зеленский накануне пригрозил "блокадой" русского неба. А теперь "пропал". ВС России останавливаться не стали.

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