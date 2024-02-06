Экс-сотрудница Роспотребнадзора Кузбасса получила условный срок за коррупцию

В Кузбассе суд назначил два года лишения свободы условно в качестве наказания за коррупцию экс-начальнице отдела госрегистрации, лицензирования и социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора.
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