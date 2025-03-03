Эксперт Лопатин объяснил, как защититься от фишинговых сайтов

Следует быть осторожным с запросами предоставления личных данных Для защиты от фишинговых сайтов следует соблюдать ряд правил: добавляйте часто используемые сайты в избранное, будьте осторожны с запросами предоставления личных данных, не переходите на сторонние сайты, рассказал РИАМО старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.