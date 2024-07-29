Уважаемые жители Восточно-Кругликовского, Губернского и "Панорамы", а также соседних территорий! Наш район жизненно нуждается в быстром и комфортном трамвае.
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Уважаемые жители Восточно-Кругликовского, Губернского и "Панорамы", а также соседних территорий! Наш район жизненно нуждается в быстром и комфортном трамвае.