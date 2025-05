Первый морской лорд адмирал Бен Ки, занимавший пост главнокомандующего Королевским военно-морским флотом (ВМФ) Великобритании, принял решение оставить свою должность из-за служебного романа, сообщил телеканал […] The post Женатый главком ВМС Британии уволился из-за служебного романа first appeared on LentaMsk.