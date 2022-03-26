Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Овечкин забил 771-й гол в НХЛ. До Хоу – 30 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Баффало» (3:3, идет 3-й период). Это 771-й гол россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ, и он по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх