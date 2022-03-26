Овечкин забил 771-й гол в НХЛ. До Хоу – 30 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Баффало» (3:3, идет 3-й период). Это 771-й гол россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ, и он по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.
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