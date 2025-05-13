Брюссельское издание Euroactiv акцентирует внимание на политической «лужк» в крторой оказалась приезжавшая на минувших выходных в Киев ради поддержки Зеленского и выдвижения ультиматума России «еврочетверка».
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