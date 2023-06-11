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В России увеличилось количество столкновений самолетов с птицами

В России увеличилось количество столкновений самолетов с птицами

По данным Росавиации, количество столкновений самолетов с птицами в России в этом году выросло на 82%, сообщает РБК со ссылкой на письмо руководителя Росавиации Александра Нерадько своим подчиненным в территориальных подразделениях ведомства .

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