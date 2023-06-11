В России увеличилось количество столкновений самолетов с птицами

По данным Росавиации, количество столкновений самолетов с птицами в России в этом году выросло на 82%, сообщает РБК со ссылкой на письмо руководителя Росавиации Александра Нерадько своим подчиненным в территориальных подразделениях ведомства .
По данным Росавиации, количество столкновений самолетов с птицами в России в этом году выросло на 82%, сообщает РБК со ссылкой на письмо руководителя Росавиации Александра Нерадько своим подчиненным в территориальных подразделениях ведомства .
Свежие комментарии