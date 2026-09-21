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Zero Hedge

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Fertilizer Stocks Tumble As Trump Says "Working On Massive" Belarus Potash Deal

Fertilizer Stocks Tumble As Trump Says "Working On Massive" Belarus Potash Deal

Fertilizer Stocks Tumble As Trump Says "Working On Massive" Belarus Potash Deal "The United States is working on a massive Deal with respect to the purchase of Potash from Belarus," President Trump wrote on Truth Social just before 11 a.

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