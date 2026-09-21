Fertilizer Stocks Tumble As Trump Says "Working On Massive" Belarus Potash Deal "The United States is working on a massive Deal with respect to the purchase of Potash from Belarus," President Trump wrote on Truth Social just before 11 a.
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