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Рейтинг новичков НБА. Ив Мисси, Александр Сарр и Зак Иди – в тройке лидеров

«Большие» заняли все места в первой тройке. В рейтинг вернулся форвард «Лейкерс» Далтон Кнехт. Ив Мисси и Александр Сарр стали новичками месяца в своих конференциях в декабре.

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