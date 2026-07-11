Кухня и дом
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Кухня и дом

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Мой опыт выбора керамогранитных ступеней: безопасность и стиль в каждой детали

Мой опыт выбора керамогранитных ступеней: безопасность и стиль в каждой детали

Когда встал вопрос об отделке лестницы в нашем загородном доме, я, признаться, поначалу растерялась. Хотелось найти решение, которое объединило бы безупречный внешний вид с абсолютной практичностью, ведь лестница — это не просто функциональный элемент, а центральная артерия дома, испытывающая колоссальные ежедневные нагрузки.

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