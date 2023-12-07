Началась тотальная чистка в российской культуре: Правительство "рубит" всех несогласных

Avia.pro - Новости Культурные деятели на перекрестке: Споры о государственной поддержке и гражданской позиции Ситуация в сфере культуры в России стала одним из актуальных и спорных вопросов последних лет.
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