Во Франции испугались катастрофы после слов Макрона об Украине

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины, а также выдвижение на переизбрание главой Еврокомиссии враждебно настроенной по отношению к России Урсулы фон дер Ляйен могут привести к глобальному военному столкновению, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.