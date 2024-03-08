Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Макрон открыл «ящ...
  • Silver Kont
    Мальчик-пидарасик хочет погеройствовать, уже примеряет старую, проеденную молью треуголку? Ну если так хочется, пусть...Макрон открыл «ящ...
  • Teodor
    Рост экономики России сейчас идёт за счёт "военки" и зависит от не обходимосьи и от политической воли Руководства. Во...Всё только начина...

Во Франции испугались катастрофы после слов Макрона об Украине

Во Франции испугались катастрофы после слов Макрона об Украине

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины, а также выдвижение на переизбрание главой Еврокомиссии враждебно настроенной по отношению к России Урсулы фон дер Ляйен могут привести к глобальному военному столкновению, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх