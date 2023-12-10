В Брянске задержан заместитель директора гимназии, где произошло стрельба

Замдиректора гимназии в Брянске, куда пришла девочка с обрезом, подозревается в халатности.Заместителя директора гимназии №5 в Брянске задержали уже на следующий день после того, ученица устроила стрельбу.
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