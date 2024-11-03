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Дело не в Меган: почему Карл III на самом деле избегает встреч с принцем Гарри

Дело не в Меган: почему Карл III на самом деле избегает встреч с принцем Гарри

Как изменились отношения членов королевской семьи Британии, кто кого недолюбливает и почему, в том числе, король Карл III избегает общения с младшим сыном принцем Гарри, рассказал биограф Роберт Хардман в своей книге «Карл III: Новый король.

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