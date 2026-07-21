В Тульской детской больнице 30 июля состоится День открытых дверей

В следующий четверг, 30 июля, День открытых дверей состоится в консультативно-диагностическом центре Тульской детской областной клинической больницы на улице Бондаренко, 39, сообщает региональный минздрав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии