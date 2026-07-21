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ТСН24

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В Тульской детской больнице 30 июля состоится День открытых дверей

В Тульской детской больнице 30 июля состоится День открытых дверей

В следующий четверг, 30 июля, День открытых дверей состоится в консультативно-диагностическом центре Тульской детской областной клинической больницы на улице Бондаренко, 39, сообщает региональный минздрав.

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