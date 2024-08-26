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Зеленский объяснил действия ВСУ в Курской области. Зачем Киев решился на вторжение и какие условия не готов рассмотреть?

Зеленский объяснил действия ВСУ в Курской области. Зачем Киев решился на вторжение и какие условия не готов рассмотреть?

Зеленский назвал действия ВСУ в Курской области частью крупной операции Президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским журналистам объяснил действия Вооруженных сил республики (ВСУ) в Курской области и назвал их частью военно-дипломатической операции.

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