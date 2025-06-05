Бабаев об РПЛ: «Чемпионат постепенно выравнивается, что не может не радовать. И ЦСКА, и «Спартак», и «Краснодар», и «Зенит», и «Динамо» — все будут претендовать на чемпионство»

— Для вас особая гордость опередить в чемпионате «Спартак» и оставить без кубка «Зенит» — команды, тратившие в последний год десятки миллионов евро на трансферы, на порядки больше, чем ЦСКА? — Не то чтобы это было прямо делом принципа… Просто это было нашей концепцией – работать в соответствии с нашими возможностями и добиваться как можно более высоких результатов.
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