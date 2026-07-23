Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дроноводы уничтожили пять НРТК боевиков в Краматорском районе

Дроноводы уничтожили пять НРТК боевиков в Краматорском районе

Операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили пять наземных робототехнических комплексов ВСУ в Краматорском районе.

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