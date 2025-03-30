Данные проекта DESI выявили аномалии гравитации, ставящие под вопрос стандартную модель Вселенной

Последние данные крупнейшего астрофизического проекта DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), объединённые с измерениями реликтового излучения от спутника Planck и наблюдениями за сверхновыми типа Ia (взрывами звёзд с предсказуемой яркостью), указывают на возможные отклонения от стандартной модели устройства Вселенной.