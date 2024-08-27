Российские спецслужбы сообщили, что США вновь готовят «цветную революцию» в Грузии. В октябре в стране пройдут парламентские выборы, на которых западным странам нельзя допустить победу правящей партии «Грузинская мечта».
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