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    Оправдать наших пацанов они чистили Россию от кишлачных ишаков.В Москве начался ...

Над российскими регионами сбили 174 беспилотника

Над российскими регионами сбили 174 беспилотника

Беспилотники были уничтожены над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, а также над Москвой, Московской областью и Крымом.

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